Dacia ha aperto gli ordini per Sandero Streetway Full Hybrid 155

ROMA (ITALPRESS) – Dopo avere introdotto questa motorizzazione nella versione Stepway, con l’arrivo di Sandero Streetway Hybrid 155, Dacia compie un nuovo passo nel percorso di elettrificazione della propria gamma e conferma una filosofia chiara: rendere disponibili tecnologie utili e concrete al maggior numero possibile di clienti. Proposta a partire da 19.900 euro nel livello Expression, Sandero Streetway Hybrid 155 si posiziona tra le vetture full hybrid più accessibili del mercato nel proprio segmento, offrendo una combinazione unica di efficienza, semplicità di utilizzo e convenienza economica. In un contesto in cui l’elettrificazione rappresenta una scelta sempre più diffusa, Dacia continua a perseguire un approccio pragmatico. La nuova Sandero Streetway Hybrid 155 permette infatti di beneficiare dei vantaggi della guida elettrificata senza modificare le proprie abitudini: nessuna presa di ricarica, nessuna gestione aggiuntiva e nessun cambiamento nel modo di utilizzare l’automobile ogni giorno. L’introduzione della nuova motorizzazione conferma la volontà del brand di ampliare progressivamente l’accesso alle tecnologie più richieste dal mercato, mantenendo sempre al centro il proprio posizionamento “value for money”.

Il sistema Hybrid 155 combina un motore benzina 1.8 quattro cilindri da 109 CV con due motori elettrici, una batteria da 1,4 kWh e un cambio automatico elettrificato multimode. L’architettura è stata progettata per massimizzare l’efficienza energetica e il comfort di guida. La partenza avviene sempre in modalità elettrica e, grazie al recupero dell’energia in frenata e decelerazione, il sistema gestisce automaticamente le diverse fonti di propulsione in funzione delle condizioni di utilizzo.

Nel traffico urbano è possibile viaggiare fino all’80% del tempo in modalità elettrica, contribuendo a ridurre consumi, emissioni e rumorosità. Con consumi a partire da 4,2* l/100 km ed emissioni di CO2 a partire da 96* g/km, Sandero Streetway Hybrid 155 offre prestazioni di riferimento per la categoria, con vantaggi tangibili nell’utilizzo quotidiano. Oltre all’efficienza, la tecnologia Hybrid 155 migliora l’esperienza al volante grazie al cambio automatico di serie e alla risposta immediata garantita dalla propulsione elettrica. Le accelerazioni risultano più fluide, la marcia più silenziosa e la guida particolarmente piacevole nei percorsi urbani e periurbani. La gestione completamente automatica del sistema consente al conducente di concentrarsi esclusivamente sulla guida, beneficiando in ogni momento della soluzione energetica più efficiente. Rispetto a una motorizzazione benzina equivalente, il sistema full hybrid può consentire una riduzione dei consumi fino al 40%, contribuendo a contenere il costo complessivo di utilizzo del veicolo.

Con Sandero Streetway Hybrid 155, Dacia dimostra che l’elettrificazione può essere accessibile, concreta e orientata alle esigenze reali degli automobilisti. La nuova versione conserva tutte le qualità che hanno reso Sandero uno dei modelli più apprezzati d’Europa: praticità, abitabilità, semplicità d’utilizzo e costi controllati. A queste si aggiungono ora i vantaggi della tecnologia full hybrid di ultima generazione, rendendo ancora più attraente una proposta già vincente. Per i clienti che desiderano passare a una mobilità più efficiente senza rinunciare alla convenienza, Sandero Streetway Hybrid 155 rappresenta una risposta chiara: l’accesso alla tecnologia full hybrid secondo Dacia, oggi più concreto che mai.

– Foto ufficio stampa Renault Group –

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