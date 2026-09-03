Milano, 3 set. (askanews) – Esce il nono album in studio dei Kasabian, Act III. L’album è stato anticipato dai singoli “Superpowers”, “Hippie Sunshine”, primo brano che ha anticipato le sonorità del nuovo album, “Great pretender”, un inno euforico e irresistibile, e il più recente “Nothing better than this”, perfetto per far ballare il pubblico.

Act III, nono album della band, è stato registrato al The Sergery e al Club Ralph e prodotto da Serge e Mark Ralph. Caratterizzato dalla voce velata e immediatamente riconoscibile di Serge, l’album è composto da 10 brani dal sound pop unito a chitarre con influenze psichedeliche e tre interludi. Caratterizzato da ritornelli accattivanti e di grande impatto, l’album conferma i Kasabian come una delle band britanniche più importanti del XXI secolo

Culmine non solo degli ultimi sei anni che hanno visto Serge al timone della band, ma dell’intera carriera dei Kasabian, l’album guarda al futuro senza però dimenticare gli elementi caratteristici degli esordi della band, con la loro energia viscerale e potente.

A dicembre la band sarà impegnata in un tour nei palasport del Regno Unito. Special Guest delle date saranno i The Vaccines.