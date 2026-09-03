Fiat 500, a settembre in promozione a tasso zero e anticipo zero

ROMA (ITALPRESS) – FIAT conferma il proprio impegno a rendere la mobilità accessibile al più ampio numero di clienti con una proposta straordinaria dedicata a 500, simbolo dello stile italiano amato in tutto il mondo. Per il mese di settembre, infatti, la city car prodotta a Mirafiori è offerta con finanziamento Stellantis Financial Services a tasso zero, anticipo zero e una rata a partire da soli 149 euro al mese.

Con questa iniziativa FIAT rafforza la propria missione storica: offrire soluzioni di mobilità semplici, intelligenti e alla portata di tutti. Un impegno che da sempre accompagna il marchio e che oggi trova piena espressione nella nuova 500 Hybrid, capace di coniugare design iconico, piacere di guida, tecnologia e sostenibilità. La nuova 500 Hybrid rappresenta infatti l’evoluzione di uno dei modelli più amati e riconoscibili al mondo. Dotata di motorizzazione FireFly 1.0 Hybrid, offre tutta l’agilità richiesta dalla mobilità urbana contemporanea, insieme a numerose dotazioni tecnologiche e sistemi avanzati di assistenza alla guida. Inoltre, 500 è disponibile in una gamma unica nel suo segmento, pensata per rispondere a esigenze e stili di vita differenti. Infatti, accanto alla tradizionale e iconica versione berlina, la gamma comprende la pratica 500 3+1, caratterizzata dall’esclusiva porta laterale posteriore che facilita l’accesso ai sedili posteriori e aumenta la versatilità nell’utilizzo quotidiano. Completano l’offerta la versione 500 Cabrio Dolcevita, l’unica proposta open-air del suo segmento, la 500e con motorizzazione 100% elettrica e la grintosa versione Abarth capace di esaltare il piacere di guida e lo stile italiano che da sempre contraddistinguono la famiglia 500.

A supporto della promozione debutta anche un nuovo spot televisivo dedicato a 500, una campagna che mette in mostra le sue molteplici personalità senza rinunciare al concetto di accessibilità. Perchè un’icona come lei sa adattarsi perfettamente ai desideri di chi la sceglie: efficiente ma anche pratica, molto elettrizzante, naturalmente libera e incredibilmente grintosa. Insomma, 500 propone a chi la ama una bella gamma di versioni, anzi “Bellissimissima”. E proprio sul ritmo di questo grande successo nazionale interpretato da Alfa, giovane e talentuoso cantautore, nasce un nuovo spot TV che fa viaggiare alla scoperta delle versioni di Fiat 500 create per soddisfare proprio tutti: una più bella dell’altra. Con la nuova offerta dedicata a 500 Hybrid e il lancio della nuova campagna di comunicazione, FIAT continua quindi a rendere concreta la propria visione di una mobilità accessibile, emozionale e profondamente italiana, mettendo a disposizione di un numero sempre maggiore di persone una delle vetture più iconiche della storia dell’automobile.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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