L. elettorale, Vannacci: ballottaggio? Nostri voti alla destra non automatici

Roma, 3 set. (askanews) – “Per mesi Fn doveva essere irrilevante. Appena i sondaggi lo hanno portato davanti a Lega e FI, sono comparse nuove formule elettorali. E’ la mossa della paura”. Lo dice Roberto Vannacci, fondatore di Futuro nazionale, in una intervista al Foglio.

Alla domanda su quali indicazioni darebbe in caso di ballottaggio alle elezioni politiche, l’ex generale replica: “Chi immagina di poter escludere Fn al primo turno e poi incassarne automaticamente i voti al secondo commette un errore grave. I nostri elettori non sono un pacco postale da trasferire da una coalizione all’altra e non sono proprietà né mia né, tantomeno, dei partiti che oggi vorrebbero neutralizzarne il consenso. La destra è certamente la nostra collocazione naturale, ma ‘naturale’ non significa automatica, subalterna o incondizionata”.

Quindi, aggiunge il leader di FnV, “nell’eventualità di un ballottaggio valuteremo la legge approvata, le coalizioni in campo e soprattutto gli impegni programmatici. Se esisterà una convergenza seria, Fn farà la propria parte. Non annuncio oggi l’astensione e non la agito come minaccia, ma nessuno può considerare già acquisita la nostra indicazione di voto. Chi vuole i nostri voti dovrà meritarseli”.