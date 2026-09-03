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Us Open, Darderi batte Svrcina in quattro set e vola al terzo turno

| 3 Settembre 2026 21:04 | 0 commenti

Us Open, Darderi batte Svrcina in quattro set e vola al terzo turno

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NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Luciano Darderi vola al terzo turno dello Us Open. L’italo-argentino, numero 22 del ranking Atp e testa di serie numero 21 del tabellone principale, supera il qualificato ceco Dalibor Svrcina in quattro set con il punteggio di 6-3 6-7(5) 6-4 6-4, e attende ora il vincente della sfida tra il connazionale Lorenzo Musetti e la wild card australiana Dane Sweeny.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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