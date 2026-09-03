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US Open, Mannarino attacca: “Marijuana e gente che parla, è uno zoo”

| 3 Settembre 2026 20:03 | 0 commenti

US Open, Mannarino attacca: “Marijuana e gente che parla, è uno zoo”

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Gli US Open come uno zoo, parola di Adrian Mannarino. Il tennista francese è stato eliminato oggi, giovedì 3 settembre, al secondo turno dello Slam americano, l’ultimo della stagione, e non sembra aver gradito la sua esperienza a New York. Nonostante sia nel tour ormai da molti anni, Mannarino si è detto molto indispettito da certi comportamenti, in campo e fuori. 

“Ora alla gente è permesso di muoversi durante i punti. Prima nessuno poteva entrare in campo al di fuori dei cambi di lato. Oggi invece entrano in qualunque modo, si muovono, parlano… Il torneo lo permette e non so se sia la migliore idea per il tennis”, ha detto a Eurosport. 

“In campo si sente odore di marijuana, c’è rumore da tutte le parti, ormai sta diventando uno zoo. Sono condizioni davvero particolari per giocare”, ha concluso Mannarino. 

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