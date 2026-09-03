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US Open, oggi Cobolli-Schoolkate – Diretta

| 3 Settembre 2026 22:01 | 0 commenti

US Open, oggi Cobolli-Schoolkate – Diretta

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(Adnkronos) –
Flavio Cobolli torna protagonista agli US Open 2026. Oggi, giovedì 3 settembre, il tennista azzurro sfida l’australiano Tristan Schoolkate – in diretta tv e streaming – nel secondo turno dello Slam americano, l’ultimo della stagione. Cobolli arriva al match dopo aver eliminato Comesana all’esordio, mentre Schoolkate ha superato Basavareddy. 

 

In caso di passaggio del turno ad attendere Cobolli ci sarebbe il vincente tra Blockx e Trungelliti. 

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