Vuelta di Spagna, oggi dodicesima tappa: orario, percorso e dove vederla

(Adnkronos) – Torna la Vuelta di Spagna 2026. Oggi, giovedì 3 settembre, si corre la dodicesima frazione della corsa a tappe spagnola, con il gruppo che affronterà i 166,6 chilometri da Vera a Calar Alto: una tappa che verrà corsa tutta in Andalusia, con 4530 metri di dislivello. In maglia rossa c’è Enric Mas. Ecco orario, percorso e dove vedere la tappa 12 della Vuelta in tv e streaming.

Qual è il percorso della tappa 12? In Andalusia tornano a essere protagonisti gli uomini di classifica. Nella prima parte della tappa potrebbe prendere forma una fuga numerosa, favorita dai tre Gpm concentrati nei primi 90 chilometri. La corsa, però, dovrebbe decidersi nel finale, sulle due salite che caratterizzano la giornata: l’Alto de Velefique, 13 km al 7,2%, e soprattutto il Calar Alto, salita di prima categoria lunga 17 km e con una pendenza media del 6%.

La diretta integrale della Vuelta di Spagna è su Eurosport 1 e in streaming su discovery+ e HBO Max, oltre che sui pacchetti che includono i canali Eurosport (Dazn, Timvision e Prime Video Channels). La dodicesima tappa partirà alle 13.07 per finire alle 17.17.