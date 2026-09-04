X
<
>

De Molli: “Stanchi di narrazioni catastrofiste che distruggono disegno europeo”

| 4 Settembre 2026 18:01 | 0 commenti

De Molli: “Stanchi di narrazioni catastrofiste che distruggono disegno europeo”

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – “Pur essendo consapevoli che l’Unione Europea deve accelerare su diversi fronti per affrontare con successo una competizione globale sempre più intensa e multipolare, siamo stanchi di narrazioni solo pessimistiche, negative e di previsioni catastrofiste che criticano e distruggono il disegno europeo”. Così il managing partner e amministratore delegato di The European House-Ambrosetti, Valerio De Molli, in apertura del forum di Teha Group. “Voglio invece, nella mia Prolusione 2026, portare alla vostra attenzione una serie di elementi che risultano orgogliosamente europei e sottolineano la rilevanza della superpotenza gentile”, conclude.  

 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA