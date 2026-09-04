Mattarella: preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza

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Roma, 4 set. (askanews) – In questo momento storico c’è una “preoccupante tendenza a ripristinare politiche di potenza, con la minaccia, quando non l’uso, della forza, a sostegno di proprie pretese nella soluzione delle controversie internazionali”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Forum Ambrosetti a Cernobbio.
“Il concetto di sicurezza di alcuni avverrebbe così a spese di quella di altri, con una visione coercitiva dell’interdipendenza, che riporta a epoche coloniali, facendo retrocedere la storia della civiltà umana”, aggiunge il capo dello Stato.
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