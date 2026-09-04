Mattarella: torni la convivenza pacifica o è a rischio economia mondiale

Roma, 4 set. (askanews) – “L’attuale contesto internazionale non ammette indugi. Occorre un chiaro percorso di azione affinché tornino a prevalere modalità di convivenza pacifica in seno alla Comunità degli Stati in un quadro giuridico e istituzionale condiviso e rispettato. In assenza di questo presupposto, sono messe a dura prova le stesse prospettive di un’economia mondiale prospera e in crescita costante e duratura”. E’ l’allarme lanciato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Forum Ambrosetti a Cernobbio.

Il capo dello Stato fa appello quindi alle società civili e al “sistema delle imprese” che “sanno di avere una responsabilità speciale e un ruolo nel consentire all’Unione di essere rilevante, di avere una propria identità, per continuare a rappresentare un modello virtuoso cui ispirare le relazioni internazionali”.