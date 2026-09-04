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Serie A, Genoa-Como 0-0 – Diretta

| 4 Settembre 2026 22:06 | 0 commenti

Serie A, Genoa-Como 0-0 – Diretta

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(Adnkronos) – Inizia la terza giornata di Serie A. Oggi, venerdì 4 settembre, il Genoa ospita il Como – in diretta tv e streaming – al Ferraris nel nuovo turno di campionato. La squadra di De Rossi è reduce dalla sconfitta contro la Lazio all’Olimpico e deve trovare ancora i primi punti della sua stagione, mentre il Como ha sbancato il Maradona di Napoli battendo gli azzurri per 2-1. 

 

Nel prossimo turno di Serie A, il Como affronterà il Parma in casa mentre il Genoa ospiterà il Frosinone. 

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