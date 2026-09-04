Ue, Mattarella: deve assumere iniziative, necessarie decisioni tempestive

Roma, 4 set. (askanews) – L’Europa deve saper assumere iniziative per dare un contributo nel contesto internazionale e per farlo sono necessari cambiamenti delle sue istituzioni che rendano più tempestive le decisioni. Lo sottolinea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Forum Ambrosetti a Cernobbio.

“L’Unione Europea, lungi dal pensare di rinunciare ai suoi valori, appare più che mai un’impellente necessità per affermare standard di vivibilità per i popoli dell’intero pianeta.

Il suo contributo a un ordinamento internazionale equo e condiviso è prezioso e, su questo terreno, l’Europa deve saper giocare assumendo iniziative piuttosto che attestarsi su moduli di mera difesa – osserva il capo dello Stato -. I necessari e urgenti cambiamenti nel funzionamento delle sue istituzioni, nella composizione, nella tempestività delle decisioni, nelle priorità, sono indispensabili per affermare le volontà espresse dalla sovranità dei popoli che in essa si riuniscono”.