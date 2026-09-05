Calcio, Torino, vittoria 2-1 in rimonta sulla Fiorentina

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Roma, 5 set. (askanews) – Il Torino supera la Fiorentina al Franchi 2-1 in rimonta nell’anticipo della tera giornata di campionato. Dopo un primo tempo senza gol, la squadra viola passa in vantaggio al 47′ con Matteo Pellegrino, che sfrutta l’assist di Radu Dragusin.
Il Torino reagisce e trova il pareggio al 74′. Mandragora firma l’1-1 su assist di Cömert, riportando la partita in equilibrio. I granata insistono e all’82’ completano la rimonta con Che Adams, servito da Belghali.
Nel finale la Fiorentina prova a reagire, ma il Torino difende il vantaggio fino al 90’+5′, quando arriva il triplice fischio. Per la squadra di Paolo Vanoli arrivano così tre punti dopo una gara caratterizzata da numerosi cambi e da diverse interruzioni di gioco.
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