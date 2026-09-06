Inter-Napoli, veleni su Lautaro Martinez: andava espulso due volte?

(Adnkronos) –

Lautaro Martinez andava espulso in Inter-Napoli? Oggi, sabato 5 settembre, i nerazzurri sono stati protagonisti di una clamorosa rimonta a San Siro, recuperando da 0-2 e battendo la squadra di Allegri per 3-2 in pieno recupero. Mattatore assoluto della partita Lautaro Martinez, che prima ha avviato la rimonta e poi ha regalato tre punti d’oro a Chivu in pieno recupero siglando la sua doppietta.

Il post partita però si è alimentato di proteste e polemiche che riguardano proprio l’attaccante argentino. Durante il corso del secondo tempo, Martinez si è reso infatti protagonista di un episodio fortemente contestato: dopo essere stato già ammonito per proteste, Lautaro rifila una gomitata a Rafa Marin nel tentativo di prendere posizione. Un gesto violento che però non è stato ravvisato né dall’arbitro Sozza né dal Var.

Ma non è finita qui. Una volta siglata la rete del 3-2, Lautaro Martinez si regala un’esultanza a cui a San Siro hanno assistito tante volte: sale sulla balaustra e va a festeggiare insieme ai suoi tifosi. Un’esultanza che però è vietata dal regolamento e avrebbe dovuto portare all’ammonizione, e quindi alla seguente espulsione, dell’argentino, ma anche in questo caso arbitro e Var hanno lasciato correre. La regola numero 12, infatti, prevede che “un calciatore deve essere ammonito, anche se la rete non viene convalidata, se si avvicina agli spettatori in modo tale da causare problemi di sicurezza e/o per l’incolumità e/o si arrampica sulla recinzione”. Proprio ciò che ha fatto Lautaro.