FnV, Schlein: Vannacci vada a Dongo, guardi come è finito il fascismo

Cernobbio (CO), 5 set. (askanews) – “Visto che è da queste parti, suggerirei a Vanancci di andare a fare visita a Dongo per ricordarsi la fine della storia di cui sembrano tanto nostalgici”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, arrivando a L’altra Cernobbio, il forum alternativo organizzato da Sbilanciamoci nella cittadina sul lago di Como.

Quella del fascismo, ha sottolineato Schlein, “alla fine è una fuga, nascosti, da vigliacchi, dopo aver devastato il Paese, dopo aver macchiato il Paese con la dittatura, con le deportazioni, con le leggi razziali, con la collaborazione con Hitler. Basta conoscerla la storia”, ha affermato Schlein.