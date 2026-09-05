Formula1, Gasly conquista a sorpresa la pole a Monza

Roma, 5 set. (askanews) – Pierre Gasly conquista a sorpresa la pole position del Gran Premio d’Italia a Monza. Il francese dell’Alpine firma il miglior tempo in 1’21″786 e centra la prima pole della carriera, diventando il 109° pilota nella storia della Formula 1 a partire davanti a tutti. Gasly è inoltre il decimo poleman francese e il primo transalpino in pole a Monza dai tempi di Jean Alesi, nel 1997 con la Benetton.

Alle sue spalle chiude George Russell con la Mercedes, staccato di pochi millesimi, mentre Oscar Piastri completa la prima fila con la McLaren. Quarto posto per Lando Norris, davanti a Max Verstappen. Sesto Kimi Antonelli con l’altra Mercedes, settimo Charles Leclerc con la Ferrari, ottavo Lewis Hamilton, nono Lindblad e decimo un’altra Ferrari.

Per l’Alpine si tratta della prima pole della propria storia in Formula 1 e della 80ª pole complessiva conquistata da un team nella categoria. La squadra francese diventa inoltre il 25° costruttore a centrare una pole. L’ultima pole di un team francese risaliva al Gran Premio d’Ungheria del 2009, quando Fernando Alonso la conquistò con la Renault.

In Q2 Antonelli era stato il più veloce in 1’22″882, davanti alle McLaren di Piastri e Norris. Eliminati Bortoleto, Bearman, Hulkenberg, Lawson, Sainz e Ocon. In Q1, invece, Gasly aveva già mostrato il potenziale dell’Alpine precedendo Verstappen e Norris. Fuori dalla fase decisiva Tsunoda, Albon, Bottas, Perez, Alonso e Stroll.

Gasly è il primo pilota francese a conquistare una pole dal 2021, mentre l’ultimo francese a vincere una gara partendo dalla pole è Alain Prost, ad Hockenheim nel 1993 con la Williams.