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Roma, taxi investe pedone sul lungotevere: morto 50enne

| 5 Settembre 2026 11:02 | 0 commenti

Roma, taxi investe pedone sul lungotevere: morto 50enne

AdnKronos
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(Adnkronos) – Intorno alle 4 di questa notte, un uomo di circa 50 anni, non ancora identificato, è morto a Roma dopo essere stato investito da un tassista, fermatosi a prestare i primi soccorsi. E’ successo in lungotevere dei Vallati. Sul posto gli agenti della Polizia Locale impegnati nei rilievi. Inutili i soccorsi del 118 sul posto: per la vittima, priva di documenti, non c’è stato nulla da fare. Al vaglio degli agenti del I gruppo la ricostruzione della dinamica.  

 

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