Venezia, Sara Lazzaro: pellegrinaggio fondamentale ogni anno per me

Venezia, 4 set. (askanews) – “Venezia è casa, è un po’ come tornare a casa. A parte che adesso abito qui da tre anni, ho scelto proprio Venezia come luogo di base, però il festival di per sé credo che sia rimasto uno dei pochi festival che ha ancora in mente i film. Sono una di quelle che appunto si sveglia presto alla mattina per andare a vederli quasi tutti, al secondo giorno ne ho visti nove, perché penso che sia anche importante per il mio lavoro vedere quello che si sta producendo, dove sta andando il cinema, vedere il lavoro dei miei colleghi, essere ispirata dal lavoro degli altri e quindi penso sia sempre un pellegrinaggio fondamentale ogni anno per me”.Così l’attrice Sara Lazzaro, che il 5 settembre a Venezia riceverà il Premio Kineo, conferito a grandi nomi del cinema italiano e internazionale, della serialità e delle nuove forme dello spettacolo, come Miglior Attrice Serie per la sua interpretazione in “Call My Agent Italia 3”. Il Premio, che quest’anno festeggia la 25esima edizione alla 83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, di cui è storico evento collaterale, la vede in un certo senso “coinvolta” anche per la vittoria per la serialità italiana di “La legge di Lidia Poet”, in cui recita nel ruolo di Teresa.”Ogni riconoscimento per me arriva come una sorpresa e sono sempre molto grata di fra parte del premio di quest’anno – ha detto – sono in compagnia di professionisti incredibili, tra cui la regina Faye Dunaway, quindi è un’occasione bellissima per celebrare il lavoro di tutti e in questo caso sono molto felice di celebrare anche la mia Monica che è un personaggio a cui sono molto affezionata in ‘Call My Agent 3’, in questa terza stagione e spero che ci siano molti altri ruoli in futuro che mi diano l’opportunità di esplorare e di buttarmi e di rischiare come questo ruolo”.”Sono estremamente felice della varietà di ruoli che mi vengono proposti dove non vengo incasellata in un’unico personaggio, un unico registro interpretativo. Anche Teresa è un personaggio che adoro molto ed è stato agrodolce salutarla in questa terza e ultima stagione, però mi ha dato tantissimo e sono anche felicissima che La legge di Lydia Poet prenda il premio come migliore serie” ha aggiunto.Tra i premiati di questa edizione Faye Dunaway, Premio alla Carriera, Gennaro Nunziante per il Miglior Film Commedia e Miglior Regista per “Buen Camino”, Fabio Volo come Miglior Attore Protagonista per “Prendiamoci una pausa” di Christian Marazziti, Chiara Francini come Miglior Attrice Protagonista.