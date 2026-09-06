A Marcello Fois è “Supervincitore” del Premio Letterario Isola d’Elba

Roma, 6 set. (askanews) – Marcello Fois è stato proclamato sabato sera all’Arena Linguella di Portoferraio “Supervincitore” del premio Internazionale Isola d’Elba con il suo romanzo “L’immensa distrazione” edito da Einaudi.

Marcello Fois è stato scelto dal voto combinato della giuria del premio e della giuria popolare. Gli altri due finalisti, Luca Mastrantonio con “Piombo e latte” (Bompiani) e Gianluca Di Feo con “Cielo Sporco (Giunti), presenti alla serata, hanno ricevuto il caloroso applauso del pubblico.

Dopo la premiazione, Fois ha dichiarato: “È facile esprimere i motivi per cui sono particolarmente felice di essere il Supervincitore del Premio Internazionale Isola d’Elba: il suo albo d’oro, l’autorevolezza della giuria, e la possibilità di essere ospite in una terra così straordinaria, un’isola così bella. Insomma richiamare un isolano in un’isola mi sembra un omaggio magnifico”.

Il libro di Marcello Fois, è un grande romanzo familiare, un affresco su una dinastia del ‘900 con cui l’autore ci dice che vivere, forse, non è altro che “un’immensa distrazione” dal morire.

“È un onore avere partecipato a un premio che porta il nome di Raffaello Brignetti, anche se il mio libro non parla di mare, ma di cielo e delle macchine che minacciano il futuro dell’umanità”, ha dichiarato Gianluca Di Feo. “La partecipazione a questo premio è un’emozione: per la sua storia, per la lezione di Brignetti e del suo ‘Gabbiano azzurro’ e perché qui all’Elba sono sbocciate le passioni che mi hanno portato alle vicende raccontate nel mio romanzo”, ha aggiunto l’altro finalista, Luca Mastrantonio.

Fois è il vincitore della 54ma edizione del premio, dedicato all’eccellenza letteraria. Un riconoscimento a opere di grande valore culturale e artistico, un’occasione ormai tradizionale di riflessione sulla cultura e la letteratura contemporanea.