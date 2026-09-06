Essilux, Del Vecchio Jr: auspico cambio strategia, ha perso 50% in Borsa

Cernobbio (Como), 6 set. (askanews) – “Essilux è la vera legacy di nostro padre e ha perso il 50% in Borsa. Io auspico un cambio delle strategie e una nuova fase”. Lo ha detto Leonardo Maria Del Vecchio, azionista di Delfin, parlando del futuro del gruppo dell’occhialeria. “Si parla troppo di me e Francesco, ma la cosa più importante è custodire e portare altri 10 anni di successi a EssilorLuxottica. Che sia Francesco Milleri o Tizio o Caio non importa. Quello che importa sono 250mila persone che ci lavorano”, ha detto Del Vecchio Jr a margine dei lavori del forum Teha.