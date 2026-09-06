Formula1, Wolff: “Kimi ha dimostrato perché l’abbiamo messo in macchina”

Roma, 6 set. (askanews) – “Ha chiuso il cerchio, ha dimostrato perché l’abbiamo messo in macchina, oggi ha fatto un lavoro fantastico”. Così Toto Wolff, team pincipal della Mercedes, ai microfoni di Sky ha sottolineato che Antonelli a Monza ha chiuso un cerchio dopo l’incidente alla Parabolica nelle FP1 del 2024 quando debuttò in F1: “Riesce a concentrarsi mantenendo l’entusiasmo e la passione per il sano divertimento – ha aggiunto Wolff – quando ha saputo che sarebbe partito dal fondo a Monza non ha fatto una piega”.