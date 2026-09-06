Vela, a Porto Cervo via alla Maxi Yacht Rolex Cup

Roma, 6 set. (askanews) – La 36^ edizione della Maxi Yacht Rolex Cup, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con l’International Maxi Association e con il supporto del Title Sponsor Rolex, prende ufficialmente il via oggi con lo Skippers’ Briefing in programma alle ore 18 sulla terrazza dello YCCS, seguito alle 19 dal Welcome Cocktail. Le regate inizieranno domani, lunedì 7 settembre, con il primo segnale previsto alle ore 12, per concludersi sabato 12 settembre con la cerimonia di premiazione in Piazza Azzurra. (Crediti foto: Rolex/Carlo Borlenghi)

Una flotta di oltre 40 maxi yacht, di lunghezza minima pari a 60 piedi, si è riunita a Porto Cervo per l’appuntamento di riferimento internazionale per questa tipologia di imbarcazioni.

Per il secondo anno consecutivo la Maxi Yacht Rolex Cup assegnerà due titoli iridati: il Rolex IMA Maxi 1 World Championship e il Rolex IMA Maxi Grand Prix World Championship. Le due classi sono suddivise in base a un coefficiente che esprime il potenziale di prestazione della barca. Tra i Maxi 1 torna a difendere il titolo conquistato nel 2025 il WallyCento Galateia, che schiera in pozzetto il duo neozelandese Murray Jones e Kelvin Harrap e ritroverà alcuni dei principali protagonisti delle ultime stagioni. Tra questi il 100 piedi Magic Carpet E del socio YCCS Sir Lindsay Owen-Jones, con Francesco de Angelis alla tattica, il ClubSwan 80 My Song del socio YCCS Pier Luigi Loro Piana con Paul Cayard e Manu Weiler, Capricorno di Alessandro Del Bono con Flavio Favini, Alberto Bolzan e Torben Grael, detentore di cinque medaglie olimpiche. Sono due le armatrici che regatano in questa classe così competitiva, rispettivamente Pascale Decaux al timone del WallyCento Tilakkhana e Wendy Schmidt del Botin 85 Deep Blue. Completano un gruppo di altissimo livello Leopard 3 di Joost Schuijff con Chris Nicholson alla tattica e il WallyCento V del socio YCCS Karel Komarek, imprenditore impegnato anche a guidare la sfida USA alla 38^ America’s Cup di Napoli, l’American Racing Challenger Team.

Altrettanto elevata la concentrazione di campioni nella flotta Maxi Grand Prix. Nell’afterguard del campione del mondo in carica, il wallyrocket71 Django 7x del socio YCCS Giovanni Lombardi Stronati, ci saranno come sempre Vasco Vascotto e Guillermo Parada, mentre il tattico su Bella Mente di Hap Fauth sarà Terry Hutchinson, Brad Butterworth quello di Jethou di Sir Peter Ogden, Jolt del socio YCCS Peter Harrison avrà alla tattica Nick Asher mentre Hamish Pepper sarà il tattico su Proteus di George e Christina Sakellaris. Debutterà nella classe Grand Prix alla Maxi Yacht Rolex Cup il nuovo JV76 Northstar III di Peter Dubens, un altro socio YCCS presente alla regata, con il due volte medagliato olimpico Nick Rogers alla tattica.

La qualità degli equipaggi si estende all’intera flotta. Tra gli altri protagonisti presenti a Porto Cervo figurano il neozelandese Dean Barker su Artemis Bleu di James Neville, vincitore a Porto Cervo in giugno della Range Rover Sardinia Cup, Luis Doreste su Pelotari.Project e Francesco “Checco” Bruni su Twin Soul B: nomi legati alla America’s Cup, alle Olimpiadi e ai più importanti circuiti professionistici internazionali, a conferma del livello sportivo della manifestazione.

Una delle novità dell’edizione 2026 è la presenza di sei multiscafi: Allegra, Coco de Mer, Gaea, Highland Fling 18, Layla e Sophia. Quest’ultimo, trimarano di 19 metri progettato da Nigel Irens, sarà il primo trimarano a prendere parte alla Maxi Yacht Rolex Cup. Tra gli altri yacht da seguire troviamo H2O del socio YCCS Riccardo de Michele con Lorenzo Bodini alla tattica, una delle barche di maggior successo nella storia recente della manifestazione, mentre lo Swan 65 Shirlaf di Giuseppe Puttini festeggia quest’anno il 50° anniversario dal varo e sarà presente anche alla Rolex Swan Cup in programma la settimana successiva.

Il Commodoro dello YCCS Andrea Recordati ha dichiarato: “La Maxi Yacht Rolex Cup riflette i valori che lo Yacht Club Costa Smeralda vuole esprimere attraverso le proprie regate: tradizione e innovazione nello yacht design, armatori animati da una grande passione, equipaggi di altissimo livello e un campo di regata che richiede sempre il massimo. La presenza di due Campionati Mondiali conferma ancora una volta il livello sportivo raggiunto da questa manifestazione. Ringrazio Rolex e l’International Maxi Association per condividere con noi questo percorso e porgo il benvenuto a tutti gli armatori ed equipaggi tornati, ancora una volta, a Porto Cervo”.

Il programma sportivo alternerà le regate costiere nell’Arcipelago di La Maddalena alle prove a bastone per Maxi 1 e Maxi Grand Prix. Per entrambe le classi valide per il Campionato Mondiale sono previste fino a sette prove: tre regate costiere e fino a quattro prove a bastone distribuite su due giornate. Per le altre classi il programma prevede fino a cinque regate costiere. Giovedì 10 settembre è programmato come giorno di riposo, ma potrà essere utilizzato per recuperare eventuali prove non disputate.

Anche a terra il programma accompagnerà le cinque giornate di regata con i tradizionali appuntamenti sociali. Mercoledì sera si terrà l’IMA Members’ Dinner, mentre giovedì 10 settembre sarà la volta del Rolex Gala Dinner allo Yacht Club Costa Smeralda. Venerdì sera si svolgerà in Piazza Azzurra il Crew Party dedicato a tutti i partecipanti. La premiazione finale è prevista sabato 12 settembre alle ore 17.30.

Il primo segnale della Maxi Yacht Rolex Cup 2026 è in programma domani, lunedì 7 settembre, alle ore 12.00 con previsione di vento leggero dai quadranti orientali.