Germania, Conte: vento di estrema destra si contrasta con idee alternative

Roma, 7 set. (askanews) – “Mentre il Governo è concentrato sulla legge elettorale, noi invece cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, in particolare alle persone con disabilità e alle loro famiglie: sopraffatti dal carovita, dal taglio alle scuole e dalla carenza di risorse, mentre questo governo continua a programmare miliardi su miliardi per il riarmo. E attenzione, siamo profondamente preoccupati, perché in Europa spira un vento di estrema destra, l’abbiamo visto in Germania, addirittura che propone di creare classi separate per le persone, gli studenti con disabilità, si chiama segregazione. E guardate che in Germania ormai ci ritroviamo con una prospettiva di una superpotenza militare, arsenali pieni di armi e una AfD che rivendica il governo del paese con la complicità di Meloni che ha contribuito indirettamente a tutto questo sottoscrivendo un piano di riarmo europeo”. Lo ha detto ai cronisti il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, al termine di un incontro presso la sede nazionale del suo partito.

A chi gli ha chiesto cosa fa il “campo largo”, ancora privo di programma e leadership comuni, per contrastare il “vento europeo” che porta a destra, l’ex premier ha replicato: “Ma perché, si vota domani mattina che dobbiamo fare le primarie oggi? Abbiam detto, stiamo lavorando al programma. Questo vento (elettorale, ndr) si contrasta con idee chiare, con proposte alternative e ascoltando i cittadini, offrendo soluzioni come abbiamo abbiamo fatto oggi ascoltando il mondo associativo in grande sofferenza per le disabilità e con misure concrete, non con declamazioni. Poi ovviamente verrà tutto il percorso che abbiamo già programmato”, ha concluso Conte.