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Paura a Pordenone, bimbo di 2 anni incastrato con la testa nella ringhiera del parco giochi: soccorso

| 7 Settembre 2026 20:04 | 0 commenti

Paura a Pordenone, bimbo di 2 anni incastrato con la testa nella ringhiera del parco giochi: soccorso

AdnKronos
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(Adnkronos) – I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 18 nell’area giochi del parco
Galvani, a Pordenone, per soccorrere un bambino di due anni rimasto incastrato con la testa nella ringhiera che delimita il terreno. Mentre il papà tentava di tranquillizzarlo, i soccorritori hanno iniziato a smontare la ringhiera, spiegando passo passo al bimbo cosa stessero facendo e riuscendo così a calmarlo. Liberato, non ha riportato ferite ed ha ripreso a giocare appena passato lo spavento.  

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