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Serie A, oggi Udinese-Lazio – Diretta

| 7 Settembre 2026 21:02 | 0 commenti

Serie A, oggi Udinese-Lazio – Diretta

AdnKronos
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(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 7 settembre, i biancocelesti affrontano in trasferta al Bluenergy Stadium l’Udinese, nella terza giornata di campionato. La squadra di Gattuso ha raccolto due successi nelle prime due giornate, entrambi per 1-0 con rete decisiva di Frattesi. Ottimo avvio anche per i friulani, reduci dal pareggio all’esordio contro il Como e dalla vittoria contro il Monza.  

 

Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio ospiterà il Milan mentre l’Udinese volerà a San Siro per sfidare l’Inter. 

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