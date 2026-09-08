Antonello Venditti riparte da Roma per tornare live nei palazzetti

Milano, 8 set. (askanews) – Dopo le celebrazioni del quarantennale dell’inno intergenerazionale “Notte prima degli esami” e dell’album “Cuore” con oltre 300.000 spettatori in più di 60 date in due anni e sulla scia dell’entusiasmo del tour estivo appena concluso “Daje! Live summer 2026”, Antonello Venditti si prepara a calcare le scene live nel 2027 con , il nuovo attesissimo tour che segna il suo grande ritorno nei più importanti palasport italiani.

“In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali” prenderà il via con una speciale anteprima l’8 marzo, giorno del compleanno di Antonello Venditti, al Palazzo dello Sport della sua Roma.

Il tour nei palasport, a due anni dal precedente, sarà una nuova imperdibile occasione per il pubblico per emozionarsi sulle note delle canzoni che hanno reso Antonello Venditti uno degli artisti più amati della musica italiana.

In questi appuntamenti live, il cantautore romano, che nel frattempo è in studio per lavorare a nuova musica, guiderà con l’energia e la grinta che da sempre lo contraddistinguono un racconto straordinario tra passato, presente e futuro.

Queste le date del tour “In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali”, prodotto e organizzato da Friends&Partners:

08 marzo 2027 – Roma – Palazzo dello Sport

03 aprile 2027 – Mantova – Pala Unical

09 aprile 2027 – Torino – Inalpi Arena

14 aprile 2027 – Bergamo – Chorus Life Arena

17 aprile 2027 – Milano – Unipol Forum

21 aprile 2027 – Padova – Kioene Arena

28 aprile 2027 – Ancona – Pala Prometeo

08 maggio 2027 – Firenze – Nelson Mandela Forum

15 maggio 2027 – Bari – Pala Florio

19 maggio 2027 – Napoli – Pala Partenope

22 maggio 2027 – Messina – Pala Rescifina

I biglietti saranno disponibili su Ticketone.it e nelle prevendite abituali dalle ore 14.00 di domani, mercoledì 9 settembre.