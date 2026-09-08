Centrosinistra, Conte: Renzi? Compagni viaggio devono essere affidabili

Roma, 8 set. (askanews) – “Non ho fatto nessun patto per ridimensionare nessuno”. Così il presidente M5S Giuseppe Conte, dal palco della festa di Avs, rispondendo ad una domanda sullo spazio di Matteo Renzi nel centrosinistra.

“Dall’inizio – ha sottolineato Conte – lavoro con i Cinque Stelle per costruire un progetto progressista” e “mi preoccupo per esserci passato direttamente, che questo progetto sia solido e che ci garantisca la possibilità di cambiare il paese”. E per cambiare il paese, ha aggiunto, “non basta un anno, serve una legislatura”. In questo senso, ha evidenziato, c’è un “problema di garanzie, affidabilità, che non ci siano compagni viaggio che per ragioni opportunistiche personali o partitiche possano pensare di scartare con disinvoltura”.

“Visti oggi i venti di estrema destra che spirano in Europa, io credo che se noi faremo il nostro dovere, se presenteremo a questa comunità nazionale un programma prioritario e realmente progressista, spazio alla destra noi lo togliamo”, ha affermato Conte.