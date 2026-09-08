Emma Bonino ricoverata, medici: “Condizioni stazionarie, paziente cosciente e parametri accettabili”

(Adnkronos) –

Le condizioni di Emma Bonino, per quanto delicate, restano stazionarie. È quanto fanno sapere dall’ospedale Santo Spirito di Roma, dove la leader di +Europa è ricoverata da ieri nel reparto di Terapia intensiva in seguito a una crisi respiratoria. Il ricovero, spiegano dal nosocomio, è stato disposto “a scopo precauzionale” per consentire ai medici di monitorare costantemente le sue condizioni. Secondo quanto riferito dai sanitari, Bonino è cosciente e “i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili”.

Bonino era arrivata al pronto soccorso del Santo Spirito intorno alle 18 di ieri, trasportata in ambulanza a seguito di una crisi respiratoria. Dopo circa due ore, intorno alle 20, i sanitari avevano deciso di trasferirla in Terapia intensiva.

I medici del Santo Spirito sono in contatto con Claudio Santini, medico personale della leader di +Europa, che nelle scorse ore aveva confermato come Bonino fosse vigile e lucida. Il medico ha anche invitato alla massima cautela rispetto alle numerose indiscrezioni circolate sulle condizioni di Bonino: “In queste ore stanno uscendo notizie incontrollate di tutti i tipi: condizioni critiche, terapia intensiva e altro”, ha detto parlando con Adnkronos. “Nel rispetto della privacy di Emma Bonino e della sua famiglia – ha spiegato – abbiamo deciso che le uniche informazioni sul suo stato di salute saranno diramate dalla sua segreteria personale attraverso dei bollettini realizzati sulla base di quanto verificato dai medici che l’hanno in cura e in raccordo con me”.

Già nel 2025 la leader di +Europa, a cui nel 2015 è stato diagnosticato un tumore da cui è guarita nell’ottobre del 2023, era stata ricoverata in terapia intensiva nello stesso ospedale, sempre per una insufficienza respiratoria. Stabilizzata, il giorno dopo fu trasferita al San Filippo Neri da dove fu dimessa dopo una settimana.