Germania, Prodi: vittoria AfD fatto colossale e allarmante

Roma, 8 set. (askanews) – Il successo di AfD nelle elezioni in Sassonia-Anhalt “è un fatto di dimensioni colossali”. Lo dice Romanio Prodi in una intervista a Repubblica, spieganche “altre definizioni non mi sembrerebbero all’altezza della gravità della situazione. Per la prima volta dalla fine della guerra vince un partito di destra eversiva che evoca apertamente il nazismo. E vince col 45 per cento dei voti. Il secondo partito è staccato del 25 per cento. Serve altro per allarmarsi?”.

A giudizio dell’ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Commissione Ue “L’Europa non reagisce perché i Paesi che ne fanno parte non hanno intenzione di reagire, sia ben chiaro. Tutti sanno che il diritto di veto andrebbe superato, e quando Orbán ha perso le elezioni l’occasione per farlo era a portata di mano. Ma nessuno, Italia in primis, ha voluto prendere un’iniziativa in questo senso. Preferiscono un’Europa impotente”.