Germania, Vannacci: nazisti in AfD? Mai visti, li accusano per seminare paura

Roma, 8 set. (askanews) – “Salvini ora esulta per la vittoria di Afd, ma due anni fa l’ha cacciata dal gruppo europeo di Identità e democrazia. Sono sempre più convinto di aver agito correttamente nel lasciare il Carroccio”. Lo dice Roberto Vannacci, eurodeputato e fondatore di Futuro nazionale, in una intervista al Fatto quotidiano.

Commentando il successo di AfD nelle elezioni in Sassonia-Anhalt, l’ex generale spiega che “ci sono molte concause. Innanzitutto, c’è il fallimento della destra di governo tedesca, oggi espressione di BlackRock (il fondo di investimento per cui ha lavorato anche Merz, attuale cancelliere tedesco, ndr) con l’economia locale che è crollata dopo la decisione di non comprare più gas dalla Russia, rompendo un legame centrale per la loro economia. Poi la Cdu ha la responsabilità anche di essere alleata con i Socialisti in Europa, tanto che nella maggior parte delle volte votano assieme, portando avanti una politica di sinistra. E poi in tutta Europa la gente è stanca di questa Ue che spende per mandare armi all’Ucraina, e che non fa nulla sul piano dei rimpatri dei migranti irregolari, perseguendo quella follia chiamata Green Deal”.

Il voto tedesco è una cattiva notizia per il governo italiano, afferma Vannacci, “come per la maggior parte dei governi europei in carica. In Francia Rassemblement National cresce sempre di più, mentre in Spagna Vox è pronta a allearsi con i popolari per dare un calcio nel sedere a Sanchez”. Quanto ai neonazisti che fanno parte di AfD, il leader di FnV nega: “Io lavoro in Europa con Afd, e non ho mai visto un loro esponente che sia o si dichiari filo-nazista. E poi se legge il programma di Jordan Bardella di Rn, vedrà che è molto simile al loro. Credo che in Germania sia vietato fondare associazioni filo-naziste. La verità è che questa è una vecchia tattica: per seminare paura tra gli elettori si accusa Afd di essere nazista, come in Italia dicono di noi di Futuro Nazionale che siamo fascisti”, conclude.