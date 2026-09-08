Lottomatica ottiene Iso compliance integrata, primo gruppo gaming in Italia a farlo

(Adnkronos) – Lottomatica Group comunica di aver ottenuto, per la prima volta, la certificazione UNI ISO 37301:2021 per i Sistemi di gestione per la compliance. Inoltre ha completato il percorso di transizione alla UNI ISO 37001:2025 per il Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione già certificato dal 2022.

Entrambi i sistemi di gestione sono stati certificati da Rina; inoltre, “la UNI ISO 37301:2021 è stata ottenuta sotto accreditamento Accredia, a ulteriore garanzia della conformità del Sistema di gestione per la compliance agli standard internazionali di riferimento. Il perimetro ha interessato la Capogruppo e le società concessionarie operative nei segmenti retail, online e gaming”, si legge in una nota.

La certificazione alla norma UNI ISO 37301:2021 attesta la capacità di un’organizzazione di gestire in modo strutturato e sistematico gli obblighi normativi (cogenti e volontari), regolamentari, contrattuali e di settore, integrandoli all’interno di un unico sistema di gestione per la compliance. La certificazione “costituisce l’esito di un percorso di integrazione dei diversi ambiti di compliance e dei presidi aziendali in un framework unitario, volto a garantire uniformità metodologica, una visione trasversale dell’esposizione normativa e un rafforzamento dei processi di governance, controllo e supporto alle decisioni aziendali”, si legge ancora.

Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di evoluzione e integrazione dei presidi di compliance del Gruppo. L’iniziativa, avviata nel settembre 2025, è stata fortemente promossa da Francesco Lauria, Chief risk, ethics & compliance officer and Anti-bribery&corruption officer, il quale afferma: “Sono particolarmente orgoglioso di questo importante traguardo, che testimonia il costante impegno di Lottomatica nel perseguire l’eccellenza e nel rafforzare l’efficacia dei propri sistemi di governance, risk management e compliance. Questo risultato rappresenta inoltre un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita, consolidamento e miglioramento continuo del Gruppo”.

Il sistema di gestione per la compliance per il Gruppo si affianca agli strumenti già adottati per la prevenzione e la gestione dei rischi, tra cui il modello 231, il modello di Entreprise risk management (Erm), il Codice etico, la politica anti-bribery & corruption – ISO 37001:2025. L’ottenimento della certificazione UNI ISO 37301:2021 colloca il gruppo Lottomatica tra le poche società appartenenti all’indice FTSE MIB ad aver conseguito tale riconoscimento. “Il traguardo assume un rilievo ancora maggiore considerando che Lottomatica è il primo operatore del settore gaming in Italia a ottenere tale certificazione, contestualmente al completamento del percorso di transizione alla UNI ISO 37001:2025”, si legge ancora.

L’audit condotto da Rina ha interessato tutti gli ambiti di compliance e i processi aziendali coinvolti nel Sistema di gestione per la compliance. Le verifiche sono state volte ad accertare non solo la corretta applicazione del framework normativo interno, ma anche il livello di conformità agli obblighi previsti dagli standard di riferimento, l’efficacia del sistema dei controlli e il grado di integrazione dei presidi di compliance nei processi di governance e nelle attività operative del Gruppo. “Le certificazioni UNI ISO 37301:2021 e UNI ISO 37001:2025 rafforzano il percorso intrapreso da Lottomatica negli ambiti della governance, della sostenibilità e della gestione responsabile del business”, conclude la nota.