Mario Righini è nuovo Creative development director di Colorado Film

Roma, 8 set. (askanews) – Massimo Righini è il nuovo Creative Development Director – Television, Formats and Unscripted di Colorado Film. Lo annuncia il Gruppo Rainbow in un comunicato.

Righini entrerà nel team guidato da Gian Paolo Tagliavia, Executive Vice President TV, Digital and Talent del Gruppo e si occuperà della strategia di sviluppo e della realizzazione di progetti televisivi e di nuovi format per le piattaforme digitali, con particolare attenzione all’area dell’intrattenimento unscripted, fa sapere il gruppo.

“Viviamo un momento di profonda trasformazione del Mercato, con crescenti opportunità di convergenza tra le diverse piattaforme e Massimo, con la sua esperienza dei meccanismi del mondo dell’intrattenimento, darà un contributo molto importante allo sviluppo di Colorado ampliando e sviluppando la nostra offerta”, ha commentato Tagliavia.

Il rafforzamento di Colorado – spiega Rainbow – fa parte della strategia complessiva del gruppo, voluta e guidata da Iginio Straffi, Fondatore e Presidente, e punta a sviluppare ulteriormente “una realtà diventata ormai un punto di riferimento in Italia e a livello internazionale”.

“Siamo molto felici di accogliere Massimo Righini in Colorado Film – ha sottolineato Straffi – Massimo mi ha subito colpito per la sua passione, creatività, energia e la sua competenza editoriale. La sua profonda conoscenza dell’industria creativa rappresenta un importante valore aggiunto per il percorso che abbiamo intrapreso. L’ingresso di Massimo Righini è la conferma della nostra volontà di continuare a investire nelle persone capaci di accompagnarci verso nuove sfide creative”.

“Entrare in Colorado Film significa poter sviluppare nuove idee all’interno di un gruppo che ha fatto della creatività italiana un patrimonio internazionale – ha affermato Massimo Righini – Ringrazio Iginio Straffi e Gian Paolo Tagliavia per la fiducia e per la visione che condividiamo. Il mio obiettivo è contribuire alla crescita dell’intrattenimento televisivo e digitale del Gruppo, sviluppando format originali che uniscano identità editoriale, forza popolare e potenziale internazionale. È un lavoro che richiede creatività, conoscenza del pubblico e capacità di trasformare le idee in progetti produttivi concreti: l’esperienza che porto in Colorado, da condividere con il team, gli autori, i talenti e i nostri partner”.

Manager e direttore creativo con oltre trent’anni di esperienza nell’intrattenimento televisivo, Massimo Righini ha costruito un percorso che unisce ideazione editoriale, sviluppo di format e direzione creativa e operativa. Nel corso della carriera ha contribuito, con ruoli autoriali, di cura editoriale e di produzione creativa, alla realizzazione di oltre 80 programmi televisivi e all’adattamento di format internazionali per il mercato italiano. Nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti società di produzione e broadcaster, tra cui Mediaset, Endemol Shine, Fascino, Magnolia e Banijay, lavorando a progetti destinati a Rai, Discovery e Sky. Tra i programmi ai quali ha contribuito figurano Il Collegio, Matrimonio a prima vista, Bake Off Italia, La Talpa, Guess My Age e Camionisti in trattoria.

Tra le produzioni realizzate dalla divisione durante il suo percorso in Casta Diva figurano La porta magica per Rai 2, Holiday Crush per Prime Video e Come una volta – Un amore da favola per Discovery plus.