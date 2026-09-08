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Napoli, operazione riuscita per McTominay: quando torna in campo

| 8 Settembre 2026 19:02 | 0 commenti

Napoli, operazione riuscita per McTominay: quando torna in campo

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(Adnkronos) –
Quando torna Scott McTominay? Il centrocampista del Napoli è fermo a causa di una lieve aritmia benigna riscontrata nelle scorse settimane ed emersa dopo la partita contro il Como della seconda giornata di Serie A. Lo scozzese si è quindi sottoposto oggi, martedì 8 settembre, a un intervento al cuore, una correzione mediante ablazione, che è perfettamente riuscito. 

“Nel corso della mattinata, come previsto, Scott McTominay ha effettuato la procedura di ablazione presso lo Spire Manchester Hospital. L’intervento è perfettamente riuscito”, ha scritto il Napoli in un comunicato ufficiale, “McTominay osserverà un periodo di riposo di circa due settimane prima di riprendere gli allenamenti”.  

McTominay salterà quindi sicuramente le prossime due partite del Napoli, rientrando con ogni probabilità dopo la sosta per le Nazionali. 

 

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