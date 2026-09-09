Alcaraz eliminato dagli Us Open da un super Shelton, derby Usa in semifinale contro Tiafoe

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tra la notte e la mattina di New York, Carlos Alcaraz si arrende a Ben Shelton nei quarti di finale dello Us Open 2026. Lo spagnolo, campione in carica e al rientro quattro mesi dopo l’infortunio al braccio destro, cede al tie-break del quinto set dopo quattro ore e 28 minuti di gioco e quasi alle quattro di mattina (ora locale): 6-7(5) 6-1 6-3 1-6 7-6(8) il punteggio in favore di Shelton, che ha la meglio nel testa a testa finale con il numero tre del mondo. Qualche problema di stomaco e polso dolorante tra quarto e quinto set per Alcaraz, che termina ai quarti la sua ottima corsa a Flushing Meadows e torna a perdere una partita Slam al quinto set dopo oltre quattro anni: lo score era di 15 vittorie e 1 sola sconfitta, rimediata contro Matteo Berrettini all’Australian Open 2026.

Shelton avanza in semifinale, dove se la vedrà con Frances Tiafoe in un caldissimo derby a stelle e strisce. Il 28enne di Hyattsville, testa di serie numero 11, è artefice di una clamorosa rimonta: sotto di due set e poi in svantaggio 0-3 nel quinto, riesce a spuntarla per 5-7 3-6 7-5 6-3 7-6(6) dopo quattro ore e 38 minuti di battaglia. Tanti rimpianti per Michelsen, che anche nel terzo set era andato a servire per il match sul 5-4. Tiafoe era arrivato già in semifinale a Flushing Meadows nel 2022 e nel 2024.

PEGULA BATTE NAVARRO E VA IN SEMIFINALE

Sarà Jessica Pegula ad affrontare Aryna Sabalenka in una della due semifinali degli Us Open al femminile. La 32enne statunitense, terza testa di serie e finalista nel 2024 – quando fu sconfitta proprio dall’attuale numero uno del mondo – si è aggiudicata il derby a stelle e strisce con Emma Navarro, numero 26 del tabellone, per 3-6 6-4 6-3 dopo due ore e 21 minuti di gioco. Quarta semifinale in uno Slam per la Pegula, la seconda stagionale dopo quella agli Australian Open di inizio anno.

BOLELLI-VAVASSORI AI QUARTI NEL DOPPIO

Testa, grinta, spirito battagliero e un gran tennis. Dopo oltre tre ore di battaglia Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano per la prima volta insieme un posto ai quarti di finale dello US Open. Negli ottavi, hanno sconfitto in rimonta 4-6 7-6(5) 7-6(8) Austin Krajicek e Nikola Mektic che erano avanti 5-2 al tie-break del secondo set e di un break all’inizio del terzo. “Sono queste le partite che ti ricordano”, commentano a Supertennis i due azzurri. E Bolelli aggiunge: “è stata una lotta furibonda”. Nella notte italiana, nell’ultimo match in programma sull’Arthur Ashe, il secondo della sessione serale, torneranno in campo contro Christian Harrison e Neal Skupski.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).