X
<
>

Anziana trovata morta in casa nel Torinese, si cerca il fratello

| 9 Settembre 2026 10:02 | 0 commenti

Anziana trovata morta in casa nel Torinese, si cerca il fratello

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) –
Una donna di
di 79 anni è stata trovata morta nella tarda serata di martedì in un appartamento a Moncalieri, alle porte di Torino. Da un primo esame effettuato sul corpo dell’anziana, la donna presenterebbe una ferita alla testa.  

A quanto si è appreso, nell’abitazione sarebbe stato trovato un biglietto attribuito al fratello nel quale l’uomo avrebbe scritto di averla uccisa e manifestato l’intenzione di togliersi la vita. I carabinieri stanno ora cercando l’uomo.  

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA