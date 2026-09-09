Comprano un terreno e costruiscono una casa… fatta di plastica

(Adnkronos) –

Usa i risparmi per acquistare un terreno e ci costruisce… una casa di plastica. Condy Mora, donna che vive ad Alajuelita, una cittadina vicina a San José, in Costa Rica, si è resa conto di non aver abbastanza soldi per costruire una casa e lasciarla a suo figlio, dopo aver investito tutti i suoi averi per acquistare un piccolo appezzamento di terra.

A lei però ci ha pensato un’iniziativa comunitaria che ha coinvolto organizzazioni sociali e volari, che hanno costruito la loro casa con blocchi di plastica riciclata, utilizzando materiali di recupero e riducendo così i costi di costruzione. Come riportato dal media spagnolo El Cronista, il progetto ha permesso così a Mora di avere un alloggio proprio, dimostrando che rifiuti di plastica possono essere utilizzati per risolvere anche problemi abitativi.

A partecipare all’iniziativa associazioni come ‘Habitat for Humanity’, ‘Procter & Gamble’, ‘Urrarium’ ed ‘Ekojunto’, che hanno fornito i materiali necessari alla costruzione e organizzato una giornata di lavoro volontario in cui diverse persone hanno collaborato per oltre 800 ore fino al completamento della casa. Per costruire le pareti della casa sono stati utilizzati 850 blocchi Bliqueplas, realizzati con circa 7,5 tonnellate di rifiuti di plastica.

I materiali riciclati provenivano da bottiglie, contenitori, sacchetti, imballaggi e parti in plastica recuperati, che sono stati trasformati in unità modulari simili a mattoncini da costruzione. Sebbene le pareti incorporino questi elementi riciclati, la casa presenta anche fondamenta, tetto, impianti elettrici, tubature, porte, finestre e finiture realizzate con materiali convenzionali per garantirne stabilità e sicurezza.