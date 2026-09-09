Danza, chiusura record e crescita internazionale per NID Platform

Roma, 9 set. (askanews) – Per la prima volta in Piemonte, la decima edizione NID Platform si conferma edizione record per presenze ed espansione internazionale, confermandosi hub strategico per la promozione della danza italiana nel mondo.

Nei quattro giorni, tra Torino, Collegno, Moncalieri e Venaria Reale, hanno abitato i palcoscenici oltre 150 artiste e artisti, a cui se ne aggiungono una ventina coinvolti dal format Italian Windows, per un pubblico ampio, con la presenza di 520 operatori: un aumento del 45% di professionisti accreditati rispetto all’anno precedente, con una rilevante partecipazione estera. I numeri confermano il Piemonte come snodo centrale nelle dinamiche di internazionalizzazione della creazione contemporanea: presenti 80 referenti istituzionali e 70 professionisti della scena coreutica mondiale, giunti da oltre venti nazioni.

La delegazione più numerosa è quella francese (22 operatori), seguita da Spagna, Germania e Paesi Bassi, consolidando il ruolo della NID Platform come ponte privilegiato tra l’Italia e il panorama europeo ed extra-europeo (con presenze da Canada, Taiwan e Thailandia).

La dimensione internazionale della NID Platform 2026 è stata avvalorata dalla collaborazione con le principali Rappresentanze Diplomatiche estere presenti in Italia. Fondamentale il supporto dell’Ambasciata di Francia con l’Institut Francais, dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, dell’Ambasciata di Norvegia e della Delegazione del Québec in Italia, la cui vicinanza istituzionale ha confermato il valore della piattaforma come spazio privilegiato per il dialogo bilaterale e multilaterale.

Determinante per l’iniziativa la sinergia con la rete della Diplomazia Culturale italiana. La presenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), unitamente ai Direttori e ai funzionari degli Istituti Italiani di Cultura giunti dalle sedi del Nord Europa e del Sud-est asiatico, ha riaffermato la NID Platform come ponte permanente per promuovere le imprese culturali italiane sui mercati esteri.

I lavori della piattaforma aprono inoltre nuove prospettive di circuitazione e coproduzione, grazie al coinvolgimento strategico di organismi governativi esteri e network internazionali di settore.

Tra i protagonisti dell’iniziativa figurano la Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia, l’ufficio di promozione Catalan Arts del Governo della Catalogna insieme a Istitut Ramon Llull, l’ONDA (Ufficio Nazionale di Diffusione Artistica francese) e i grandi organismi di coordinamento multilaterale quali l’EDN (European Dance Development Network) e il DFNE (Dance Festivals Network Europe).