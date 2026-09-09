Lega, Romeo: al partito serve rinnovamento. Io a rischio? Non siamo soli

Roma, 9 set. (askanews) – “In cosa spero? In un rinnovamento di sostanza”, “non siamo soli. Del resto io non penso mai di avere tutte le ragioni ma neanche tutti i torti. E sono convinto che l’apertura di questo dibattito sia una necessità, per noi leghisti e per tutto il centrodestra”. Lo afferma in un’intervista al Corriere della Sera sulle tensioni interne alla Lega e anche sulla possibilità di essere sostituito, il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo.

Da quanto non parla con Matteo Salvini? “Dal direttivo lombardo del 7 agosto. Quello da cui è partito il confronto” risponde Romeo osservando, rispetto a chi dice che quella degli esponenti nordisti del Carroccio sia un’operazione nostalgia, che c’è “voglia di Lega e ho qualche nostalgia per lo spirito che ci rendeva diversi da tutti gli altri e ci dava quel grande senso di comunità”. I governatori, aggiunge, hanno chiesto “di valorizzare la squadra, di presentarci come squadra”, “non è un attacco a Salvini”, ma in un dibattito polarizzato, “valorizzando la squadra si possa potenziare la mobilitazione”.