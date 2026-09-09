Tennis, Bolelli-Vavassori ai quarti agli Us Open

Roma, 9 set. (askanews) – Simone Bolelli approdano ai quarti di finale del torneo di doppio degli Us Open. Gli azzurri, testa di serie numero 4, hanno battuto Austin Krajicek e Nikola Mektic, quindicesimi favoriti del seeding, al termine di una battaglia di oltre tre ore: 4-6 7-6(5) 7-6(8) il punteggio finale. Per la prima volta insieme Bolelli e Vavassori sono ai quarti di finale dello US Open, e ci arrivano dopo aver recuperato situazioni che, una dopo l’altra, sembravano poter chiudere la partita a favore degli avversari.