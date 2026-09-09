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Trapani, crolla il balcone della sua casa: morta una donna a Mazara del Vallo

| 9 Settembre 2026 10:02 | 0 commenti

Trapani, crolla il balcone della sua casa: morta una donna a Mazara del Vallo

AdnKronos
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(Adnkronos) –
Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese, dove una donna è morta a causa del crollo della soletta in cemento armato di un balcone. L’incidente si è verificato martedì sera in via Raffaele Castelli.  

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima si trovava sul balcone nel momento esatto in cui la struttura ha ceduto. Immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle gravissime lesioni riportate. In via precauzionale, viste le precarie condizioni statiche dell’edificio, è stato disposto lo sgombero immediato di tre famiglie residenti nello stabile. Gli sfollati sono stati trasferiti in una struttura ricettiva.  

L’area resta interdetta e il Comune emetterà a breve un’ordinanza di divieto di accesso alle abitazioni fino a quando non saranno garantite le condizioni di sicurezza. 

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