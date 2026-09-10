Elezioni, La Russa: se non indebolito centrodestra vince senza Vannacci

Roma, 10 set. (askanews) – “Certo che può vincere il centrodestra” senza Vannacci, “basta che gli elettori lo votino, è sempre quello, non sono gli alambicchi, le parole o i proclami… certo se qualcuno indebolisce il centrodestra il rischio che vinca la sinistra c’è. Ma se l’indebolimento sarà limitato il centrodestra vincerà”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa intervistato a Dritto e Rovescio su Retequattro, nella puntata in onda stasera.

I sondaggi? “Bah i sondaggi non dicono che con quello si vince e con l’altro si perdere, il centrodestra è il centrodestra, poi spetta agli elettori decidere se rafforzarlo. Basta non indebolirlo il centrodestra vince, me l’ha insegnato Tatarella: il 60% degli italiani sono di centrodestra, quando perdiamo è perchè ci dividiamo”, ha osservato.