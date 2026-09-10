Formula1, Leclerc: “Sto bene. A Monza ho esagerato con Lewis”

Roma, 10 set. (askanews) – Charles Leclerc sta bene e può guardare avanti dopo l’incidente di Monza. Nel giovedì del Gran Premio di Madrid, il pilota della Ferrari ha rassicurato sulle proprie condizioni e ha fatto chiarezza anche sul contatto con il compagno di squadra Lewis Hamilton, avvenuto alla seconda curva del GP d’Italia.

“È tutto ok. Sono ancora un po’ scosso, ma non ho tanti dolori. Subito dopo l’impatto non mi sentivo molto bene, ma probabilmente era soprattutto lo shock. Ho fatto molti esami nei giorni dopo la gara, soprattutto al collo perché lo sentivo contratto, ma i riscontri hanno dato esito positivo, quindi sono pronto per correre”, ha detto Leclerc.

Il monegasco si è poi assunto la responsabilità per quanto accaduto con Hamilton: “Mi prendo la piena responsabilità di quanto successo con Lewis, so di aver esagerato in curva 2. Abbiamo avuto un meeting lunedì e abbiamo parlato a lungo di tutto, io gli ho detto come mi sentivo a riguardo e lui lo ha detto a me”.

Leclerc non esclude che possano esserci altri momenti di tensione tra i due: “Non sarà l’ultima volta che una cosa del genere succederà, ne sono certo, perché sono cose che capitano nelle corse soprattutto tra due compagni di squadra molto vicini. Ma allo stesso tempo sono situazioni da evitare, in particolare in una gara di casa come nel nostro caso”.

Le parole del monegasco trovano conferma in quelle di Hamilton, che ha parlato di un confronto franco avuto dopo Monza: “Ci siamo seduti faccia a faccia, io e Charles, e abbiamo parlato in modo sincero e onesto. Abbiamo risolto la questione e siamo pronti per andare avanti”.

Il sette volte campione del mondo ha sottolineato come la vicinanza tra i due possa portare nuovamente a situazioni di questo tipo: “Ovviamente ci saranno in futuro altri momenti di frustrazione e altre occasioni in cui io e Leclerc saremo vicini, perché abbiamo un ritmo simile e vogliamo entrambi vincere. Ma vogliamo soprattutto il meglio per la squadra, questo è fondamentale”.