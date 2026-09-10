Fumo a bordo durante rullaggio, scalo Malpensa chiuso

Milano, 10 set. (askanews) – L’aereoporto di Malpensa è stato chiuso per circa un’ora dalle 17.30 circa per uno “stato di incidente” dichiarato in seguito a una segnalazione di emergenza del comandante di un Volo easy jet diretto a Praga.

Il velivolo si trovava in fase rullaggio dal terminal verso la pista da dove avrebbe dovuto effettuare il decollo.

A quanto si apprende, il comandante avrebbe dichiarato “may day” per fumo a bordo e fatto estrarre – come da procedura di emergenza – gli scivoli per consentire l’uscita dei passeggeri dall’aereo. Durante l’operazione due persone sarebbero rimaste contuse.

L’incidente sarebbe stato causato da un power Bank all’interno del bagaglio a mano di un passeggero.

Le operazioni aeroportuali hanno ripreso regolarmente attorno alle 18.30 su una sola pista.