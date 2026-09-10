L.elettorale, Schlein: Meloni perde la faccia per non perdere la legge

Roma, 10 set. (askanews) – Giorgia Meloni “per non perdere la legge ha perso la faccia”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a margine della festa dell’Unità a Reggio Emilia. “Ce la ricordiamo – ha aggiunto – quando qualche anno fa diceva ‘va bene qualsiasi legge elettorale purché abbia le preferenze’. Le opposizioni unite hanno presentato un emendamento sulle preferenze per tutti per tutti i parlamentari e la destra ha votato contro”.

Ha concluso la Schlein: “Questi sono i fatti, il resto è propaganda di Giorgia Meloni, che ha votato con la sua maggioranza un emendamento che invece reintroduce i capilista bloccati. Traduco: comunque la maggioranza dei parlamentari sarà eletto con liste bloccate”. Inoltre “è una legge incostituzionale che continueremo a contrastare. Insieme alle altre opposizioni faremo muro, perché è una legge che ha un premio abnorme ed è una legge che fa l’antipasto del premierato”.