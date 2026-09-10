M.O.,Schlein: Meloni vergognosa su sanzioni coloni.esaminare subito pdl campo largo

Roma, 10 set. (askanews) – “L’atteggiamento del governo Meloni nei confronti del governo criminale di Netanyahu è ancora una volta vergognoso. La scelta di non aderire all’iniziativa di Gran Bretagna, Francia, Canada e altri 9 Paesi che hanno deciso di sanzionare gli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania dimostra ancora una volta che questo governo preferisce i doppi standard alla difesa del diritto internazionale. Per questo chiediamo che venga discussa subito in Parlamento la proposta di legge che abbiamo presentato insieme ad AVS e M5S per vietare in Italia il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti illegali nei territori della Cisgiordania occupati”. Lo dichiara la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.

“Se il governo Meloni non è in grado di tenere la schiena dritta davanti al governo Netanyahu, lasci almeno che sia il Parlamento a pronunciarsi. E se la maggioranza di destra vorrà ancora una volta schierarsi dalla parte di Netanyahu e dei coloni violenti, se ne assumerà la responsabilità davanti al Paese, all’Europa e alla comunità internazionale”, aggiunge Schlein.