Primo giorno di scuola, a Roma studenti in classe con l’impalcatura

(Adnkronos) – Primo giorno di lezione con una impalcatura nel bel mezzo dell’aula. Succede all’istituto tecnico ‘Galileo Galilei’ nel rione Esquilino, nel cuore di Roma. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, i ragazzi che oggi hanno iniziato l’anno scolastico in anticipo rispetto alla data prevista del 15 settembre, si sono ritrovati con l’aula ‘occupata’ da un trabattello e intorno i banchi ai quali si sono poi sistemati al suono della campanella. “E’ stato veramente un imprevisto dell’ultimo minuto – spiega all’Adnkronos la preside Cristina Costarelli – Abbiamo risolto subito dopo, perché c’è stato un disallineamento nelle comunicazioni tra gli operai che avrebbero dovuto finire ieri i lavori e non ci avevano avvisati del cambiamento di programma e i chi nella scuola si occupa dell’organizzazione degli spazi, quindi si è sovrapposta di un giorno la conclusione del lavoro con l’inizio delle attività scolastiche. Qui ci sono 72 aule didattiche e 28 laboratori e io ovviamente mi affido a dei collaboratori, che mi avevano assicurato che lì non ci fosse nessuno. I ragazzi comunque sono stati spostati dalla classe in ristrutturazione nel giro di mezz’ora”.

“Oggi non sapevamo di questa situazione, che è intervenuta nei mesi estivi, quando l’ente locale ha fatto dei controlli e doveva concludere dei lavori – sottolinea – e l’anticipo delle lezioni era già stato disposto con una delibera del Consiglio d’Istituto e autorizzato dalla Regione Lazio. In ogni caso non c’era una situazione di rischio perché quei lavori non comportavano pericoli per l’incolumità delle persone: si trattava di occlusioni di intonaco al termine di un intervento svolto nei giorni scorsi. Nessun rischio di crollo di un solaio o di struttura instabile”.

L’Adnkronos sta monitorando l’avvio del nuovo anno scolastico. Se registrate disagi potete segnalarli a cronache@adnkronos.com.