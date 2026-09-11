Centrosinistra, Conte: M5s mai conventio ad escludendum. Serve allargare

Roma, 11 set. (askanews) – Il “M5s non accetterà mai una conventio ad escludendum e questa norma della legge elettorale (sulla raccolta delle firme per presentare le liste, n.d.r.) purtroppo impone una seria riflessione al nostro interno. Dobbiamo fermarci un attimo, guardarci negli occhi tra alleati. Qual è il nostro obiettivo? Vogliamo dare la possibilità di arricchire il nostro progetto politico con l’apporto di tradizione come la vostra di antico lignaggio politico? Vogliamo allargare il progetto anche con formazioni del tutto nuove, come progetto civico di Alessandro Onorato? Se questo è l’obiettivo dobbiamo allargare a tutti e non solo a chi già c’è”. Così, alla festa del’Avanti a Campobasso, il presidente M5S Giuseppe Conte il quale ha offerto ai partiti come l’Avanti Psi la disponibilità del Movimento “per la raccolta delle firme” e ha chiesto a “tutti” gli alleati di coalizione di “dimostrare piena lealtà e correttezza” partecipando alla raccolta delle firme.

La norma voluta dalla “maggioranza”, ha proseguito, dice “che il Psi e che la nuova formazione Progetto Civico di Alessandro Onorato con cui state dialogando non potrebbero entrare in Parlamento”. E “oggi se si vuole perimetrare, anziché allargare lo spazio del campo progressista il M5S non ci sta. Se invece vogliamo allargare a formazioni di antico lignaggio, nuove, che possano dare un contributo a offrire soluzioni, anche pescando nell’astensionismo, allora dobbiamo fare assolutamente in modo che il Psi ci sia”.