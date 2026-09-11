Centrosinistra, Renzi: sindaco o sindaca a tavolo programma per riformisti

Roma, 11 set. (askanews) – In vista del programma del centrosinistra “io individuerei un sindaco o una sindaca per stare al tavolo che rappresenti il mondo riformista e poi si va alle elezioni e chi c’ha i voti si vedrà”. Così il leader di Iv Matteo Renzi, alla festa dell’Unità, il quale ha affermato: “devi prendere un sindaco o una sindaca di centrosinistra che non sia iscritto a nessun partito e rappresenti il centrosinistra. Abbiamo già due nomi, Salis e Manfredi”.

“C’è gente che dice ‘non voglio vedere Renzi nella foto con Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Vi dò una notizia: io in quella foto non ci devo essere e non voglio esserci. Non sono qui per uno strapuntino, ci sono perché porto idee. Dario dice che è imprescindibile la presenza di Iv e questo è un riconoscimento importante perché Iv serve, come servono Cinque Stelle. Comunque – ha sottolineato – è ‘quanto basta’ perché la partita te la giochi sul filo”.