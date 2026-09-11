Conti pubblici, Fitch conferma su Italia rating BBB+ con Outlook stabile

Roma, 11 set. (askanews) – A un anno dalla revisione al rialzo operata sulla valutazione creditizia dell’Italia, Fitch ha confermato il rating BBB+ con prospettive stabili sulla Penisola. Con un comunicato, l’Agenzia ribadisce che la valutazione è sostenuta da un’economia ampia e sempre più diversificata, con alto valore aggiunto, così come dal quadro istituzionale e finanziario del paese, anche per la sua appartenenza a Unione europea e area euro.

Nel settembre del 2025 Fitch aveva rivisto al rialzo il rating sull’Italia, dal precedente BBB.

Fitch Ratings – Frankfurt am Main – 11 Sep 2026: Fitch Ratings has affirmed Italy’s Long-Term Issuer Default Ratings (IDR) at ‘BBB+’ with a Stable Outlook. A full list of rating actions is at the end of this rating action commentary. A controbilanciare i punti di forza del Paese, sono l’elevato debito pubblico e le prospettive di crescita limitare, con margini di manovra ridotti per il Bilancio, dice Fitch.